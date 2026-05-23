Российских штурмовиков учат выживать при атаках дронов на передовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Инструкторы 164-й бригады ВС РФ учат штурмовиков противодействовать атакам FPV-дронов противника.

Штурмовиков 25-й армии группировки войск «Запад» обучают защищаться от FPV-дронов в условиях, максимально приближенных к боевым.

В подготовке используются FPV-дроны с подвешенными на них мишенями, чтобы после обучения штурмовики могли поражать цели с такими же характеристиками, как у дронов противника на передовой.

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Инструкторы 164-й бригады ВС РФ учат штурмовиков противодействовать атакам FPV-дронов противника, повышая выживаемость бойца на поле боя, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Богомол".

Прибывших в зону спецоперации штурмовиков 25-й армии группировки войск "Запад" обучают защищаться от FPV-дронов в условиях, максимально приближенных к боевым, имитируя при помощи учебных беспилотников реальные налеты.

"Когда человек прибыл на фронт, он еще не видел FPV-дроны ни разу, и не понимает, что это такое. Здесь он проходит подготовку, изучая, как правильно действовать против них. Как ему правильно действовать и как маневрировать при налете дронов противника", — рассказал "Богомол".

Собеседник агентства отметил, что во время данной подготовки каждый штурмовик помещается в условия, максимально приближенные к боевым. Боец испытывает физические нагрузки, усталость, отдышку и все равно должен суметь прицельно стрелять по летающим целям.

По словам "Богомола", в подготовке используются именно FPV-дроны с подвешенными на них мишенями, чтобы после обучения штурмовик мог поражать цели с такими же характеристиками, как у тех дронов противника, с которыми он столкнется на передовой.