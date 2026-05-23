Рубилово за 150 миллионов: "Спартак" лишит Галицкого трофея?

В преддверии суперфинала Кубка России по футболу сезона-2025/26 РИА Новости рассказывает главное об участниках грандиозного противостояния, истории их встреч и других деталях принципиального матча на главной арене страны.

"Спартак" — "Краснодар"

Когда : 24 мая;

: 24 мая; Где : стадион "Лужники" (Москва);

: стадион "Лужники" (Москва); Во сколько начало : 18:00 по московскому времени;

: 18:00 по московскому времени; Где смотреть: прямая трансляция заключительного матча сезона будет доступна на онлайн-платформе "Кинопоиск" .

Десятка важнейших фактов о суперфинале

1. "Краснодар" ни разу не выигрывал Кубок России. Хотя дважды играл в решающих матчах: в сезоне-2013/14 против "Ростова", а через девять лет — против ЦСКА. Что досадно для "быков" и Сергея Галицкого, оба раза команда проиграла в сериях пенальти. В 2014-м Юрий Газинский не сумел переиграть Стипе Плетикосу, а уже в 2023-м южан остановил великолепный Игорь Акинфеев.

2. "Спартак" побеждал последний раз в 2022 году, когда в драматичнейшей битве с "Динамо" дожал под руководством Пауло Ваноли "бело-голубых" и затем отметил триумф под песню Максим "Знаешь ли ты…". И с того момента — ни одного трофея.

3. Шанс спасти сезон: "быки" долго лидировали, но провалились на финише и в итоге остались с серебром. А "Спартак" мог стать бронзовым призером, медали сами шли в руки "красно-белым"… Но в последнем туре москвичи неожиданно скатали нулевую ничью в Махачкале и заняли четвертое место.

4. Всего команды провели друг с другом 38 матчей, и счет 22-14 в пользу "красно-белых". Впрочем, в последние годы у команд практически равенство по победам: они чередуют успешные встречи и проигранные. Однако в нынешнем сезоне (не без судейского скандала) "быки" дважды брали верх над "Спартаком" с одинаковым счетом 2:1.

5. Для Хуана Карлоса Карседо этот трофей может стать первым у руля "Спартака". Ни Гильермо Абаскаль, ни Деян Станкович так и не взяли золото с "народной командой" — испанец может сделать это уже на пятый месяц своей работы с москвичами.

6. Ожидается, что воскресный матч побьет рекорд посещаемости финалов Кубка России, который был установлен четыре года назад (69 306 зрителей). Как сообщили РИА Новости, на игру реализовали более 90 процентов билетов при коммерческой вместимости около 73 тысяч зрителей.

7. Возможно, этот матч станет последним в футболках "Краснодара" для лидеров клуба лучшего ассистента чемпионата России Эдуарда Сперцяна и лучшего бомбардира РПЛ Джона Кордобы. Первого уже давно сватают в европейские клубы, а второй, если сможет зажечь с колумбийцами на ЧМ-2026, однозначно привлечет внимание представителей топ-5 чемпионатов.

8. Организаторы отмечают, что на кону суперфинала будет стоять не только хрустальный Кубок России, но и более 151 миллиона рублей призовых: около 113 млн получат триумфаторы, а проигравших утешат почти 38 миллионами.

9. По мнению букмекеров, "Краснодар", приезжающий в Москву на одну из любимых арен спартаковских фанатов, не будет фаворитом — очень близкие коэффициенты 2.6-2.7 на обоих участников суперфинала.

2021 — " Локомотив "

" 2022 — " Спартак "

" 2023 — ЦСКА

2024 — " Зенит "

" 2025 — ЦСКА

2026 — …