Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" — "Краснодар" в финале Кубка: дата, время, билеты, где смотреть
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:00 23.05.2026 (обновлено: 08:36 23.05.2026)
Рубилово за 150 миллионов: "Спартак" лишит Галицкого трофея?

Суперфинал Кубка России "Спартак" — "Краснодар" начнется 24 мая в 18:00 мск

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В преддверии суперфинала Кубка России по футболу сезона-2025/26 РИА Новости рассказывает главное об участниках грандиозного противостояния, истории их встреч и других деталях принципиального матча на главной арене страны.

"Спартак" — "Краснодар"

  • Когда: 24 мая;
  • Где: стадион "Лужники" (Москва);
  • Во сколько начало: 18:00 по московскому времени;
  • Где смотреть: прямая трансляция заключительного матча сезона будет доступна на онлайн-платформе "Кинопоиск".
© Соцсети организаторовАфиша финала Кубка России
Афиша финала Кубка России - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Соцсети организаторов
Афиша финала Кубка России

Десятка важнейших фактов о суперфинале

1. "Краснодар" ни разу не выигрывал Кубок России. Хотя дважды играл в решающих матчах: в сезоне-2013/14 против "Ростова", а через девять лет — против ЦСКА. Что досадно для "быков" и Сергея Галицкого, оба раза команда проиграла в сериях пенальти. В 2014-м Юрий Газинский не сумел переиграть Стипе Плетикосу, а уже в 2023-м южан остановил великолепный Игорь Акинфеев.
2. "Спартак" побеждал последний раз в 2022 году, когда в драматичнейшей битве с "Динамо" дожал под руководством Пауло Ваноли "бело-голубых" и затем отметил триумф под песню Максим "Знаешь ли ты…". И с того момента — ни одного трофея.
3. Шанс спасти сезон: "быки" долго лидировали, но провалились на финише и в итоге остались с серебром. А "Спартак" мог стать бронзовым призером, медали сами шли в руки "красно-белым"… Но в последнем туре москвичи неожиданно скатали нулевую ничью в Махачкале и заняли четвертое место.
Футбол. Кубок России. Краснодар (Краснодар) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Золотой дубль близко! "Быки" убрали "Динамо" и лишат "Спартак" Кубка России
7 мая, 23:00
4. Всего команды провели друг с другом 38 матчей, и счет 22-14 в пользу "красно-белых". Впрочем, в последние годы у команд практически равенство по победам: они чередуют успешные встречи и проигранные. Однако в нынешнем сезоне (не без судейского скандала) "быки" дважды брали верх над "Спартаком" с одинаковым счетом 2:1.
5. Для Хуана Карлоса Карседо этот трофей может стать первым у руля "Спартака". Ни Гильермо Абаскаль, ни Деян Станкович так и не взяли золото с "народной командой" — испанец может сделать это уже на пятый месяц своей работы с москвичами.
6. Ожидается, что воскресный матч побьет рекорд посещаемости финалов Кубка России, который был установлен четыре года назад (69 306 зрителей). Как сообщили РИА Новости, на игру реализовали более 90 процентов билетов при коммерческой вместимости около 73 тысяч зрителей.
7. Возможно, этот матч станет последним в футболках "Краснодара" для лидеров клуба лучшего ассистента чемпионата России Эдуарда Сперцяна и лучшего бомбардира РПЛ Джона Кордобы. Первого уже давно сватают в европейские клубы, а второй, если сможет зажечь с колумбийцами на ЧМ-2026, однозначно привлечет внимание представителей топ-5 чемпионатов.
Руслан Литвинов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Спартак" — в суперфинале Кубка! Увольнение Челестини не помогло ЦСКА
6 мая, 22:22
8. Организаторы отмечают, что на кону суперфинала будет стоять не только хрустальный Кубок России, но и более 151 миллиона рублей призовых: около 113 млн получат триумфаторы, а проигравших утешат почти 38 миллионами.
9. По мнению букмекеров, "Краснодар", приезжающий в Москву на одну из любимых арен спартаковских фанатов, не будет фаворитом — очень близкие коэффициенты 2.6-2.7 на обоих участников суперфинала.
  • 2021 — "Локомотив"
  • 2022 — "Спартак"
  • 2023 — ЦСКА
  • 2024 — "Зенит"
  • 2025 — ЦСКА

2026 — …

10. Победитель суперфинала получит право сыграть в матче за Суперкубок России, который состоится 18 июля. Соперник известен — это петербургский "Зенит", вернувший себе золото РПЛ в "юбилейный сезон".
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Онлайн"Зенит" - чемпион, а "Спартак" даже без бронзы: каким получился финиш РПЛ
17 мая, 17:00
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортКраснодарЗенитСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболуМурад МусаевЭдуард СперцянДжон Кордоба
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Урал
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ротор
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    103
    92
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Интер М
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Пиза
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетик Бильбао
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Барселона
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Севилья
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Осасуна
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала