Эмери пожелал удачи "Спартаку" в финале Кубка России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Хуан Карлос Карседо заявил, что тренер английской "Астон Виллы" Унаи Эмери пожелал ему удачи перед финальным матчем Кубка России.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся "Краснодар" и "Спартак". В среду "Астон Вилла" обыграла немецкий "Фрайбург" (3:0) в финале Лиги Европы. Эмери, возглавлявший "Спартак" в 2012 году, является единственным тренером, на счету которого пять титулов в этом еврокубке. С ним в "Спартаке" в качестве ассистента работал Карседо.
"Я поздравил его. Он счастлив этой победе, он пожелал нам удачи в предстоящем финале. Сейчас наша очередь, постараемся так же, как и он, завоевать трофей и порадоваться этому. Мы сейчас готовимся, визуализируем, пытаемся максимально подготовиться, чтобы победить. Опыт в финалах у меня есть. Даже матчи с ЦСКА и с "Зенитом" можно назвать финалами. Мы понимаем, что надо делать", - сказал Карседо журналистам.