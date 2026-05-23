Тренер "Краснодара" разочаровался, что финал Кубка придется играть в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболистам "Спартака" будет удобнее играть суперфинал Кубка России в Москве, но в "Краснодаре" готовы к матчу на любом стадионе, заявил журналистам главный тренер "быков" Мурад Мусаев.
Суперфинал Кубка России "Спартак" - "Краснодар" пройдет 24 мая на столичном стадионе "Лужники", встреча начнется в 18:00 мск.
"Это факт, что "Спартаку" удобнее играть в Москве. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле, но не думаю, что это большая проблема. Готовы играть на любом стадионе, думаю, много людей приедет из Краснодара. Не это будет определяющим, все решится на поле", - подчеркнул Мусаев.
"Краснодар" сыграет в решающем матче Кубка России в третий раз в своей истории, команда еще ни разу не брала трофей. "Спартак" является четырехкратным обладателем Кубка России.