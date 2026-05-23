Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают экстренные службы.
- Всего с начала суток в Московском регионе перехватили четыре БПЛА.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили два дрона на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
«
"ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе "Макс".
Всего с начала суток в Московском регионе перехватили четыре БПЛА.
В аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово временно вводили ограничения на выпуск и прием рейсов, утром их сняли.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18