Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили два дрона на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

« "ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он на платформе "Макс".

Всего с начала суток в Московском регионе перехватили четыре БПЛА.

В аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово временно вводили ограничения на выпуск и прием рейсов, утром их сняли.