Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии на шахте в Китае

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину из-за взрыва газа на шахте в Шаньси.
"Уважаемый господин председатель (КНР. — Прим. ред.), дорогой друг! Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
© REUTERS / CHINA DAILYНа месте взрыва на угольной шахте на севере Китая
Президент попросил передать слова поддержки семьям погибших горняков. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань в пятницу, когда в ней находились 247 рабочих. По последним данным, погибли 90 из них.
Поисково-спасательные работы продолжаются, причину ЧП предстоит выяснить.