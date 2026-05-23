Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии на шахте в Китае

12:24 23.05.2026 (обновлено: 13:38 23.05.2026)
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии на шахте в Шаньси

© REUTERS / cnsphoto — Спасатели работают на месте взрыва на угольной шахте на севере Китая
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Путин выразил соболезнования китайскому лидеру Си Цзиньпину из-за взрыва газа на шахте в Шаньси.
«
"Уважаемый господин председатель (КНР. — Прим. ред.), дорогой друг! Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент попросил передать слова поддержки семьям погибших горняков. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань в пятницу, когда в ней находились 247 рабочих. По последним данным, погибли 90 из них.
Поисково-спасательные работы продолжаются, причину ЧП предстоит выяснить.
