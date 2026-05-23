Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии на шахте в Китае

© REUTERS / CHINA DAILY

Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань в пятницу, когда в ней находились 247 рабочих. По последним данным, погибли 90 из них.