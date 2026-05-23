"Плохой поступок": Смолов признал вину за драку в "Кофемании"

Краткий пересказ от РИА ИИ Федор Смолов заявил, что поступил неправильно, напав на посетителя "Кофемании", так как подставил свою семью, хотя по-мужски все сделал верно.

Суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании", после того как стороны заключили мировое соглашение.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что поступил неправильно, напав на посетителя "Кофемании", так как подставил свою семью, хотя по-мужски, по своему мнению, все сделал верно.

В апреле суд в Москве прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Смолова из-за драки в "Кофемании". Смолов , обвинявшийся по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), раскаялся, принес извинения и выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей, стороны заключили мировое соглашение.

"Было непросто, сложный период, который связан с тем, что я искренне считаю, что по-мужски и по-человечески я поступил правильно в той ситуации. Но как человек, имеющий какой-то медиакапитал, я не имел права так себя повести из-за того, насколько переживала моя семья: супруга Карина и мои родители. Для меня сложность была в том, что я подставил близких людей, поступил неправильно, исходя из того, как мои близкие вынуждены переживать эту ситуацию. Они не транслировали мне это, но они находились в нервном состоянии, когда эта ситуация заново всплывала", - сказал Смолов в интервью на Okko.

"Плохой поступок, я виноват, полностью моя ответственность, не горжусь этим. Внутренне понимаю, что поступил правильно, но публичность в таких ситуациях работает против тебя. Меня спровоцировали, сказали гадости. Я просто подошел, общался на вы, извинялся, предложил закрыть всем счет, потому что женщина была недовольна нашей компанией, так как ей показалось, что мы шумно себя ведем. Хотя это был не я, а мои ребята. Я решил урегулировать ситуацию, извиниться перед всеми, но услышал в свой адрес слова, которые, если я озвучу их в адрес другого мужчины, то я должен быть готов к драке", - добавил он.

В ходе рассмотрения дела футболист подал в полицию заявление о вымогательстве. По информации журналиста Ивана Карпова, речь шла о 20 миллионах рублей.