Смолов сделал откровенное признание про Талалаева - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
13:40 23.05.2026 (обновлено: 13:58 23.05.2026)
Смолов сделал откровенное признание про Талалаева

Смолов: Талалаев просил рассмотреть возобновление карьеры, по футболу не скучаю

  • Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что, скорее всего, закончил карьеру.
  • Несмотря на предложение от главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева, Смолов не планирует возвращаться в профессиональный футбол.
  • Последним профессиональным клубом Смолова был «Краснодар», с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что, скорее всего, не возобновит карьеру, несмотря на поступившее предложение от главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева.
Смолову 36 лет. Последним профессиональным клубом форварда был "Краснодар", с которым он стал чемпионом России в сезоне-2024/25. После ухода из команды летом 2025 года Смолов провел три матча за команду Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys в Кубке России, отметившись тремя забитыми мячами.
"Высокая вероятность, что да, я закончил карьеру. На следующий сезон Андрей Викторович Талалаев пригласил меня рассмотреть возвращение в футбол. У меня есть своя программа по чемпионату России, и мне приходится смотреть много матчей. Приходится - ключевое. Приходится смотреть много чего, что мне не нравится. Так что нет, по футболу не скучаю", - сказал Смолов в интервью на Okko.
"Мной было принято понятное решение, к которому я сам себя готовил. Я потерял место в основном составе "Динамо". Все делал, чтобы вернуть место, хотел выиграть конкуренцию, но этого не произошло. Когда меня перестали выпускать в "Краснодаре", мне это проще далось, потому что это не тренер плохой, а просто мое время в футболе уходит, и это нормально", - добавил он.
Помимо "Краснодара", Смолов в разные годы представлял московские "Динамо" и "Локомотив", екатеринбургский "Урал", махачкалинский "Анжи", а также испанскую "Сельту" и нидерландский "Фейенорд". В составе сборной России футболист стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года.
