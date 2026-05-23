Смолов сделал откровенное признание про Талалаева

"Высокая вероятность, что да, я закончил карьеру. На следующий сезон Андрей Викторович Талалаев пригласил меня рассмотреть возвращение в футбол. У меня есть своя программа по чемпионату России, и мне приходится смотреть много матчей. Приходится - ключевое. Приходится смотреть много чего, что мне не нравится. Так что нет, по футболу не скучаю", - сказал Смолов в интервью на Okko.