В Словакии заявили, что страна окажется в трудной ситуации из-за ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия окажется в трудной экономической ситуации из-за действий Европейского союза, считает вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
- По мнению Гашпара, конкурентоспособность Европы снижается из-за высоких цен на электроэнергию и газ.
БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Словакия окажется в трудной экономической ситуации из-за действий Европейского союза, считает вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
"По мнению Тибора Гашпара, Словакия движется к худшим экономическим временам "из-за того, как ведет себя Европейский союз", - сообщило словацкое издание Denník N в субботу.
По словам Гашпара, конкурентоспособность Европы снижается.
"У нас в полтора раза дороже электроэнергия, газ в три раза дороже, чем в США. Фирмам будет тяжело конкурировать в глобальной среде и это распространяется и на Словакию", - заключил Гашпар.