С блогера Самойловой через суд потребовали штраф из-за отсутствия отчетов

Ранее сообщалось, что Самойлова должна 3,329 миллиона рублей налоговой.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. С блогера Оксаны Самойловой пытались повторно через суд взыскать штраф за непредоставление отчетности о страховых выплатах, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как из них следует, 20 апреля Самойлова была оштрафована на 300 рублей за нарушение порядка и сроков представления документов об обязательном социальном страховании в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ . Блогер полгода не подавала сведения о страховых выплатах своей компании в 2025 году в Пенсионный фонд.

Спустя несколько дней, 24 апреля, на Самойлову вновь подали в суд - аналогично за нарушение установленных законодательством РФ порядка и сроков представления документов об обязательном социальном страховании в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Фабула заявления неизвестна, однако оно было возвращено в надзорный орган.

"Возвращено 24 апреля на основании определения о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сообщается в материалах.