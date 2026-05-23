С блогера Самойловой через суд потребовали штраф из-за отсутствия отчетов
06:27 23.05.2026
С блогера Самойловой через суд потребовали штраф из-за отсутствия отчетов

Блогера Оксану Самойлову снова оштрафовали за непредставление отчетности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогера Оксану Самойлову оштрафовали на 300 рублей за нарушение порядка и сроков представления документов об обязательном социальном страховании.
  • Через несколько дней после первого штрафа на Самойлову вновь подали в суд по аналогичной причине, но заявление было возвращено в надзорный орган.
  • Ранее сообщалось, что Самойлова должна 3,329 миллиона рублей налоговой.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. С блогера Оксаны Самойловой пытались повторно через суд взыскать штраф за непредоставление отчетности о страховых выплатах, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как из них следует, 20 апреля Самойлова была оштрафована на 300 рублей за нарушение порядка и сроков представления документов об обязательном социальном страховании в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Блогер полгода не подавала сведения о страховых выплатах своей компании в 2025 году в Пенсионный фонд.
Спустя несколько дней, 24 апреля, на Самойлову вновь подали в суд - аналогично за нарушение установленных законодательством РФ порядка и сроков представления документов об обязательном социальном страховании в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Фабула заявления неизвестна, однако оно было возвращено в надзорный орган.
"Возвращено 24 апреля на основании определения о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу", - сообщается в материалах.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой сообщало, что Самойлова должна 3,329 миллиона рублей налоговой.
