Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей, заявил Шохин - РИА Новости, 23.05.2026
08:27 23.05.2026
Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей, заявил Шохин

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей.
  • Александр Шохин заявил, что при снижении ключевой ставки и надежности инструментов фондового рынка часть средств может быть инвестирована в акции и облигации.
  • Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить капитализацию фондового рынка РФ до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияне накопили 70 триллионов рублей, по мере снижения ключевой ставки часть этих средств люди смогут инвестировать с банковских вкладов на фондовый рынок, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан - а у населения до 70 триллионов рублей накоплений - то будет перераспределение сбережений: акции и облигации смогут вполне стать привлекательными", - сказал Шохин.
Президент РФ Владимир Путин в "майском указе" 2024 года поручил, чтобы капитализация фондового рынка РФ к 2030 году выросла не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. В настоящее время финансовые власти РФ работают над повышением привлекательности фондового рынка, в том числе для частных инвесторов.
