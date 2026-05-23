Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали о состоянии пострадавшего, доставленного из Севастополя - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 23.05.2026 (обновлено: 14:21 23.05.2026)
В Москве рассказали о состоянии пострадавшего, доставленного из Севастополя

Пострадавшего в школе в Севастополе доставили в Москву в тяжелом состоянии

© Фото : Прокуратура города СевастополяПоследствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : Прокуратура города Севастополя
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подростка, пострадавшего при падении балкона в Севастополе, доставили в Москву в очень тяжелом состоянии.
  • У юноши открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы, он находится на искусственной вентиляции легких.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подросток, пострадавший при падении балкона в Севастополе, доставлен в Москву в очень тяжелом состоянии, он находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России.
"Семнадцатилетний подросток, пострадавший в результате обрушения балкона в школе №13 Севастополя 20 мая, сегодня доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - сообщили в больнице.
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Севастополе шесть пострадавших при обрушении балкона остаются в больницах
Вчера, 13:48
Там уточнили, что его транспортировали в Москву в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов, дорогу он перенес удовлетворительно.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анна Пыталь добавила, что юноша госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.
"Его состояние оценивается как очень тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученными травмами - у подростка открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы", - сказала Пыталь.
Она добавила, что при поступлении ему выполнена компьютерная томография всего организма, проведено полное клинико-диагностическое обследование и консультации профильных специалистов. По результатам исследований будет определена дальнейшая тактика лечения.
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетних, а также по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.
Последствия обрушения балкона в школе № 13 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Еще одного пострадавшего в Севастополе готовят к отправке в Москву
22 мая, 16:49
 
ПроисшествияМоскваСевастопольРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала