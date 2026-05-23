В Москве рассказали о состоянии пострадавшего, доставленного из Севастополя

Краткий пересказ от РИА ИИ Подростка, пострадавшего при падении балкона в Севастополе, доставили в Москву в очень тяжелом состоянии.

У юноши открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы, он находится на искусственной вентиляции легких.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подросток, пострадавший при падении балкона в Севастополе, доставлен в Москву в очень тяжелом состоянии, он находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России.

"Семнадцатилетний подросток, пострадавший в результате обрушения балкона в школе №13 Севастополя 20 мая, сегодня доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России", - сообщили в больнице.

Там уточнили, что его транспортировали в Москву в сопровождении бригады анестезиологов-реаниматологов, дорогу он перенес удовлетворительно.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Анна Пыталь добавила, что юноша госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

"Его состояние оценивается как очень тяжелое, он находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученными травмами - у подростка открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы", - сказала Пыталь.

Она добавила, что при поступлении ему выполнена компьютерная томография всего организма, проведено полное клинико-диагностическое обследование и консультации профильных специалистов. По результатам исследований будет определена дальнейшая тактика лечения.