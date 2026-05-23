В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут последние звонки

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая, в программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, а также чествование многодетных семей и выступления родителей - участников СВО, следует из рекомендаций Минпросвещения РФ, которые изучило РИА Новости.