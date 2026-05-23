02:52 23.05.2026 (обновлено: 03:04 23.05.2026)
В Минпросвещения рассказали, в каком формате пройдут последние звонки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая.
  • В программу последних звонков рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ, а также чествование многодетных семей и выступления родителей — участников СВО.
  • Окончание учебного года синхронизировано для всех школ, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые начнутся не раньше 1 июня.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая, в программу рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, а также чествование многодетных семей и выступления родителей - участников СВО, следует из рекомендаций Минпросвещения РФ, которые изучило РИА Новости.
Рекомендации направлены во все регионы страны. Кроме того, синхронизировано окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам. По данным Минпросвещения РФ, это сделано для того, чтобы подготовиться к проведению выпускных экзаменов, которые теперь будут начинаться в школах не раньше 1 июня.
"Опросы показывают, что большинство выпускников вспоминают последний звонок как один из самых ярких моментов юности. Даже спустя 10–15 лет люди помнят детали: ленточки, песни, первый вальс, разговоры с одноклассниками", - рассказала РИА Новости педагог-психолог, лектор Российского общества "Знание" Инга Горбунова, добавив, что старшеклассники часто испытывают смешанные чувства, и это абсолютно нормально.
Уточняется, что при подготовке к торжественным мероприятиям перед регионами поставлена задача строго соблюдать все требования комплексной безопасности. Особое внимание рекомендовано уделить созданию доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
