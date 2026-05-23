В Севастополе шесть пострадавших при обрушении балкона остаются в больницах

- В Севастополе в школе №13 произошло обрушение балкона на втором этаже, пострадали десять детей.
- В больницах Севастополя остаются шестеро пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. В больницах Севастополя остаются шестеро пострадавших при падении балкона в школе, двое в тяжелом состоянии, четверо с травмами средней степени тяжести, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее он сообщил, что один ребенок направлен на лечение в Москву, еще один был выписан.
"На детском комплексе остаются шесть детей, пострадавших во время обрушения балкона в школе №13. Из них двое — юноша и девушка — в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, всем оказывают необходимую медицинскую помощь. ", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали десять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщал Развожаев. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при проведении работ.