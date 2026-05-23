На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Бензин АИ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы "ТЭС" в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе ощутилась нехватка топлива на АЗС, власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничение на покупку топлива до 20 литров за один раз.
"Работаем над стабилизацией ситуации с обеспечением Севастополя топливом. Ночью на заправки ТЭС привезли 95-й бензин и дизель, на АТАН топливо привезут сегодня в течение дня", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
До стабилизации ситуации продажа ограничена 20 литрами "в один автомобиль или одну канистру", напомнил он.
Наибольшее количество АЗС в регионе имеют компании "ТЭС" и "АТАН".
