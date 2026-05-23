Рейтинг@Mail.ru
На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 23.05.2026
На севастопольские АЗС доставили бензин и дизельное топливо

Развожаев: в Севастополь доставили бензин АИ-95 и дизельное топливо

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополь доставили бензин АИ-95 и дизельное топливо на АЗС фирмы "ТЭС", сообщил губернатор Михаил Развожаев.
  • Ранее в городе ограничили продажу топлива до 20 литров "в один автомобиль или одну канистру" до стабилизации ситуации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Бензин АИ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы "ТЭС" в Севастополь, ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе ощутилась нехватка топлива на АЗС, власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничение на покупку топлива до 20 литров за один раз.
«
"Работаем над стабилизацией ситуации с обеспечением Севастополя топливом. Ночью на заправки ТЭС привезли 95-й бензин и дизель, на АТАН топливо привезут сегодня в течение дня", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
До стабилизации ситуации продажа ограничена 20 литрами "в один автомобиль или одну канистру", напомнил он.
Наибольшее количество АЗС в регионе имеют компании "ТЭС" и "АТАН".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Топливный баланс России рассчитан, заявил Песков
21 мая, 13:49
 
СевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала