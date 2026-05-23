В Сербии остановили железнодорожное сообщение

© AP Photo Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад

БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Госкомпания Srbija voz сообщила в субботу, в день массовой акции протеста в Белграде студентов и сторонников оппозиции, о прекращении пассажирского сообщения без объяснения причин.

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции назначили на субботу, 18.00 (19.00 мск), массовую акцию протеста на площади "Славия" в Белграде в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

"Srbija voz оповещает пользователей, что 23 мая 2026 года (головное предприятие - ред.) "Инфраструктура железных дорог Сербии" остановила движение всех поездов в железнодорожной сети республики Сербия", - говорится в сообщении.

В прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.

Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.