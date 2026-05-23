В Сербии остановили железнодорожное сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сербии 23 мая 2026 года остановили движение всех поездов.
- Причиной остановки движения поездов стала массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции.
- Акция протеста пройдет в Белграде в память о погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года.
БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Госкомпания Srbija voz сообщила в субботу, в день массовой акции протеста в Белграде студентов и сторонников оппозиции, о прекращении пассажирского сообщения без объяснения причин.
Сторонники и противники властей вышли на акции протеста в Сербии
5 ноября 2025, 21:43
"Srbija voz оповещает пользователей, что 23 мая 2026 года (головное предприятие - ред.) "Инфраструктура железных дорог Сербии" остановила движение всех поездов в железнодорожной сети республики Сербия", - говорится в сообщении.
В прошлый раз железнодорожное сообщение в Сербии было остановлено из-за угрозы теракта 31 октября 2025 года, накануне годовщины трагедии в Нови-Саде.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
Вучич обвинил протестующих в Сербии в контакте с американцами
3 ноября 2025, 03:08