Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала допустимую норму сахара в день - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 23.05.2026
Врач назвала допустимую норму сахара в день

РИА Новости: человек в сутки должен съедать не более четырех чайных ложек сахара

© Depositphotos.com / AjafotoСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Depositphotos.com / Ajafoto
Сахар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Человеку в сутки рекомендуется съедать не более 3–4 чайных ложек сахара, рассказала Екатерина Ким.
  • Сахар содержится в большинстве продуктов, и обычно люди его переедают.
  • Человек спокойно может обойтись без покупного сахара, включая в рацион фрукты и шоколад.
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Человеку в сутки рекомендуется съедать не более 3-4 чайных ложек сахара, но он содержится в большинстве продуктов, и обычно люди его переедают, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
"Дополнительный сахар есть практически во всех продуктах. Например, хлеб сбраживают, добавляя сахар, он есть в соусах и соках. Сахар добавляют во многие блюда, чтобы еда казалась более вкусной. Если пересчитать на чистый сахар, то его должно быть около 5% от общей калорийности рациона, то есть это где-то 5-15 граммов в сутки – около 3-4 чайных ложек сахара. Это если сложить весь сахар, который содержится во всех продуктах. Но мы съедаем сахара значительно больше", - сказала собеседница агентства.
Ложка с сахаром - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Ученый из Вены рассказал, как сахар влияет на старение
28 апреля, 03:19
Ким отметила, что человек спокойно может обойтись без покупного сахара, включая в рацион фрукты и шоколад.
"То есть поставить себе цель не есть сладкого – это идеально", - добавила Ким.
Девушки гуляют в национальном парке Столбы в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Врач рассказал, как снизить сахар в крови после еды
13 февраля, 04:26
 
ОбществоЕкатерина КимДальневосточный федеральный университетПитаниеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала