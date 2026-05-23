Врач назвала допустимую норму сахара в день

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Человеку в сутки рекомендуется съедать не более 3-4 чайных ложек сахара, но он содержится в большинстве продуктов, и обычно люди его переедают, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

"Дополнительный сахар есть практически во всех продуктах. Например, хлеб сбраживают, добавляя сахар, он есть в соусах и соках. Сахар добавляют во многие блюда, чтобы еда казалась более вкусной. Если пересчитать на чистый сахар, то его должно быть около 5% от общей калорийности рациона, то есть это где-то 5-15 граммов в сутки – около 3-4 чайных ложек сахара. Это если сложить весь сахар, который содержится во всех продуктах. Но мы съедаем сахара значительно больше", - сказала собеседница агентства.