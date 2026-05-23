В России свели к минимуму случаи мошенничества с билетами на поезда
00:23 23.05.2026
В России свели к минимуму случаи мошенничества с билетами на поезда

РИА Новости: число жалоб на спекулянтов билетами на поезда сократилось

Проводник поезда на перроне вокзала в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Случаи мошенничества с билетами на поезда находятся на минимальном за последние годы уровне.
  • РЖД борются со спекулянтами с помощью IT-решений и фиксируют сокращение жалоб на противоправные действия.
  • Среди мер по борьбе со спекулянтами — совершенствование онлайн-мониторинга, блокировка сайтов-двойников, усиление контроля за посредниками и активная разъяснительная работа.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Случаи мошенничества с билетами на поезда находятся на минимальном за последние годы уровне, а число жалоб пассажиров на спекулянтов кратно сократилось, сообщили РИА Новости в РЖД.
Пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, в прошлом году жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. РЖД поясняли, что причиной исчезновения билетов отчасти являются боты-перекупщики. Замгендиректора компании Иван Колесников летом 2025 года говорил в интервью РИА Новости, что РЖД сделали достаточно много для решения проблемы и борются со спекулянтами с помощью IT-решений.
"Российские железные дороги" ведут системную работу по защите пассажиров от мошеннических схем при покупке билетов. Компания фиксирует кратное сокращение жалоб на противоправные действия в этой сфере. Благодаря комплексу принятых мер… удалось добиться устойчиво-положительной динамики. Случаи обмана не устранены полностью, но находятся на минимальном за последние годы уровне", - сообщили в РЖД.
Среди мер, которые принимаются для борьбы со спекулянтами, в компании назвали совершенствование онлайн-мониторинга, блокировка сайтов-двойников, усиление контроля за посредниками и активная разъяснительная работа.
"В то же время вопрос остается на особом контроле. ОАО "РЖД" продолжает взаимодействие с правоохранительными органами, Роскомнадзором и участниками рынка для оперативного реагирования на новые попытки злоумышленников", - отметили в компании.
