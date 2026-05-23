Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе по ситуации вокруг Ирана.
"У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но они могут появиться немного позднее сегодня. А могут и не появиться. Я надеюсь, что новости будут, но пока не уверен", — сказал он.
Как пишет Financial Times, Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения о продлении перемирия на 60 дней. По словам источников, оно будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обсуждении передачи США запасов высокообогащенного урана. Вашингтон в рамках сделки может якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций и поэтапную разморозку активов ИРИ, хранящихся за рубежом.
По данным The Wall Street Journal, президент Дональд Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану и продолжить переговоры. Ранее он отвергал мирные предложения. При этом подчеркивалось, что между сторонами продолжается перемирие. Агентство Fars в понедельник передавало, что Вашингтон выдвинул пять условий для прекращения конфликта. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
По сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.