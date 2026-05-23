Каспарова* объявили в международный розыск за оправдание терроризма

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Шахматист Гарри Каспаров* объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.