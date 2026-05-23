Каспарова* объявили в международный розыск за оправдание терроризма

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Шахматист Гарри Каспаров* объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать третьего октября 2025 года Каспарову* Г.К. предъявлено обвинение (заочно) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета), ч. 2 ст. 330.1, ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Федеральный и межгосударственный розыск Каспарова* Г.К. объявлен циркуляром....1.12.2025 года Каспаров* Г.К. объявлен в международный розыск", - указано в материалах.
Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*. В апреле 2024 года Каспарова* уже заочно арестовывал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.
В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении иноагента Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России"**, в том числе Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
** Организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в России
