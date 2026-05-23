Рейтинг@Mail.ru
Каспарова* объявили в международный розыск за оправдание терроризма - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 23.05.2026 (обновлено: 09:39 23.05.2026)
Каспарова* объявили в международный розыск за оправдание терроризма

Каспарова объявили в международный розыск за оправдание терроризма

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГарри Каспаров*
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Гарри Каспаров*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гарри Каспаров* объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента.
  • Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*.
  • В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Каспарова* по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Шахматист Гарри Каспаров* объявлен в международный розыск по заочному обвинению в оправдании терроризма и двух эпизодах уклонения от обязанностей иноагента, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать третьего октября 2025 года Каспарову* Г.К. предъявлено обвинение (заочно) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ или интернета), ч. 2 ст. 330.1, ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Федеральный и межгосударственный розыск Каспарова* Г.К. объявлен циркуляром....1.12.2025 года Каспаров* Г.К. объявлен в международный розыск", - указано в материалах.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову*, Дмитриевского* и Орлову*
22 мая, 17:51
Замоскворецкий суд Москвы в конце декабря 2025 года заочно арестовал Каспарова*. В апреле 2024 года Каспарова* уже заочно арестовывал Сыктывкарский городской суд по обвинению в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.
В октябре 2025 года ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении иноагента Михаила Ходорковского и членов "Антивоенного комитета России"**, в том числе Каспарова*, по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ, внесен в перечень экстремистов и террористов.
** Организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в России
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Журналистку Ларину* заочно арестовали
дополняется ...
 
РоссияМоскваГарри КаспаровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала