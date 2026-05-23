19:49 23.05.2026
"Это цель". Во Франции резко высказались о войне с Россией

Филиппо: война с Россией станет катастрофой для Евросоюза

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений
Французский военнослужащий на основном боевом танке "Леклерк" во время учений. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что война с Россией станет катастрофой для Евросоюза.
  • Флориан Филиппо призвал прекратить поддержку Украины.
  • Россия выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и подчеркивает свою открытость к диалогу на равноправной основе.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Война с Россией станет катастрофой для Евросоюза, такое мнение высказал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Разве наша цель — это война с Россией? Чтобы создать в ЕС "европейскую армию", провести силовой переворот в пользу "европейского государства" и одновременно позволить (Президенту Франции Эммануэлю — Прим. ред.) Макрону отложить президентские выборы?" — обрушился с критикой он.
Политик также призвал прекратить поддержку Украины.
"Остановитесь! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины, войны и коррупции!" — подчеркнул Филиппо.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
