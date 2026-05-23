В России 4,5 тысячи человек лишили гражданства с 2023 года

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Территориальные органы МВД РФ с октября 2023 года приняли более 4,5 тысяч решений о прекращении российского гражданства, сообщил начальник управления координации работы по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства миграционной службы ведомства Роман Верещагин.

"С даты вступления в силу нового закона о российском гражданстве, с 26 октября 2023 года, территориальными органами МВД России принято более 4,5 тысяч решений о прекращении гражданства Российской Федерации", - сказал он в эфире программы на радио "Милицейская волна".

Он отметил, что наибольшее число таких решений обусловлено вступлением в силу приговоров суда о привлечении к уголовной ответственности натурализованных граждан, то есть изъявивших желание получить российский паспорт иностранцев. Число таких решений суда превысило 3 тысячи.

"Кроме того, в этом же периоде принято более 400 решений о прекращении российского гражданства у лиц, не исполнивших свою обязанность по первоначальной постановке на воинский учет", - добавил Верещагин.

Кроме того, рассказал начальник управления МВД РФ, порядка 300 решений о прекращении гражданства было принято на основании заключений органов ФСБ об установлении фактов совершения действий, создающих угрозу безопасности РФ