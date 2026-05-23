Синоптик сообщил о переносе старта купального сезона в Центральной России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Открытие купального сезона ожидается в Центральной России в середине июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, про своевременный старт купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть.