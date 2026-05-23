Синоптик сообщил о переносе старта купального сезона в Центральной России
17:09 23.05.2026
Синоптик сообщил о переносе старта купального сезона в Центральной России

Тишковец: открытие купального сезона в Центральной России будет в середине июня

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
  • Открытие купального сезона в Центральной России ожидается в середине июня.
  • Евгений Тишковец сообщил, что из-за неблагоприятного прогноза погоды старт купального сезона переносится на более поздний срок.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Открытие купального сезона ожидается в Центральной России в середине июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, про своевременный старт купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть.
"По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы – в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погода, в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18 - плюс 20", - рассказал Тишковец.
