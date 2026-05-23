15:28 23.05.2026 (обновлено: 16:15 23.05.2026)
"В том же духе". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией

Вад: Германия будет втянута в войну с Россией при нынешнем курсе правительства

Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Германия будет втянута в войну с Россией, если немецкое правительство не сменит нынешний курс, заявил бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

"Если мы будем продолжать в том же духе, мы окажемся втянуты в войну с Россией", — цитирует его издание Berliner Zeitung.
Кроме того, он отверг вступление Украины в ЕС как "крайне опасное", утверждая, что это перенесет конфликт с Россией в Европу.

На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.

Владимир Зеленский ранее потребовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны — члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
