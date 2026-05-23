09:41 23.05.2026 (обновлено: 18:13 23.05.2026)
Требование главы МИД Финляндии к России вызвало удивление на Западе

Мема раскритиковал требование главы МИД Финляндии Валтонен к России

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал требование главы МИД Финляндии Элины Валтонен к России.

Накануне она утверждала, что НАТО не представляет угрозы, и потребовала от Москвы вывести свои войска с территории Украины.
"Элина, Финляндия становится угрозой для России после вступления в НАТО. Россия не представляет угрозы миру, напротив, доказано, что НАТО провоцирует войны", — написал он.

Политик добавил, что Финляндия может спровоцировать Россию на ответные действия, если продолжит нынешнюю политику.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
