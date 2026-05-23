Президент Чехии выступил с призывом в отношении России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса.
"Россия <…> в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями", — утверждает он в интервью Guardian.
Павел также раскритиковал неспособность Европы определить свою политику в отношении Москвы и то, как могла бы выглядеть потенциальная послевоенная система безопасности.
На этой неделе в восточных районах Латвии объявлялась воздушная тревога из-за появления БПЛА. Ранее там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им предупреждение из-за решения открыть небо для беспилотников, атакующих Россию.