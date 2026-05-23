Захарова: Россия в кратчайшие сроки организует поездку журналистов в ЛНР

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 23 мая - РИА Новости. Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, журналисты на месте смогут пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии.