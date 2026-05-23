Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия в кратчайшие сроки организует поездку журналистов в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 23.05.2026
Захарова: Россия в кратчайшие сроки организует поездку журналистов в ЛНР

Захарова: Россия в кратчайшие сроки организует поездку журналистов в Старобельск

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов в ЛНР, заявила официальный представитель Мария Захарова.
  • Журналисты смогут пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии.
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (ПОДМОСКОВЬЕ), 23 мая - РИА Новости. Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня утром мы приняли решение о формировании пула, в который мы приглашаем абсолютно открыто всех иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность добраться до этого региона, доехать до места трагедии", - сказала Захарова журналистам.
По ее словам, журналисты на месте смогут пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии.
Сотрудники МЧС России работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18
Вчера, 16:19
 
РоссияСтаробельскМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала