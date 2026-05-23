Посольство России призвало вернуть затонувшую у берегов Швеции подлодку

Компас с подводной лодки "Сом" был передан шведской полицией дипмиссии и выставлен в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге после реставрации.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Швеции сегодня поставлено на паузу даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, касающаяся в том числе подъема затонувшей у шведских берегов подводной лодки Русского императорского флота "Сом", сообщает посольство РФ в Стокгольме.

Дипмиссия напоминает, что 23 мая исполняется 110 лет со дня крушения "Сома". Подлодка затонула в результате столкновения со шведским пароходом в 1916 году, 18 человек из экипажа погибли. В июле 2015 года ее обнаружила шведская дайверская компания Ocean X Team в море к северу от Стокгольма . В 2015-2021 годах частные и государственные организации обеих стран вели переговоры о подъеме субмарины для реставрации и последующей передачи в музей, а также перезахоронения останков погибших моряков. В мае 2021 года специальная экспертная комиссия правительства Швеции рекомендовала властям согласиться на этот проект.

"К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу", - говорится в публикации в Telegram-канале посольства.

Дипмиссия выразила надежду на то, что однажды субмарина все же вернется в Россию и станет достоянием ее исторического наследия, а погибшие моряки найдут последний приют в родной земле.

Как подчеркивает посольство, подводная лодка "Сом" была спущена на воду в 1904 году. Она является одной из старейших сохранившихся субмарин и имеет высокую ценность для мирового технического наследия.