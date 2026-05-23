Рейтинг@Mail.ru
Посольство России призвало вернуть затонувшую у берегов Швеции подлодку - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 23.05.2026 (обновлено: 17:37 23.05.2026)
Посольство России призвало вернуть затонувшую у берегов Швеции подлодку

Посольство РФ призвало вернуть затонувшую у берегов Швеции подлодку "Сом"

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудничество России и Швеции поставлено на паузу даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа по подъему затонувшей подводной лодки "Сом".
  • Компас с подводной лодки "Сом" был передан шведской полицией дипмиссии и выставлен в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге после реставрации.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Швеции сегодня поставлено на паузу даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, касающаяся в том числе подъема затонувшей у шведских берегов подводной лодки Русского императорского флота "Сом", сообщает посольство РФ в Стокгольме.
Дипмиссия напоминает, что 23 мая исполняется 110 лет со дня крушения "Сома". Подлодка затонула в результате столкновения со шведским пароходом в 1916 году, 18 человек из экипажа погибли. В июле 2015 года ее обнаружила шведская дайверская компания Ocean X Team в море к северу от Стокгольма. В 2015-2021 годах частные и государственные организации обеих стран вели переговоры о подъеме субмарины для реставрации и последующей передачи в музей, а также перезахоронения останков погибших моряков. В мае 2021 года специальная экспертная комиссия правительства Швеции рекомендовала властям согласиться на этот проект.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В посольстве России прокомментировали призыв премьера Швеции помочь Украине
Вчера, 02:30
"К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу", - говорится в публикации в Telegram-канале посольства.
Дипмиссия выразила надежду на то, что однажды субмарина все же вернется в Россию и станет достоянием ее исторического наследия, а погибшие моряки найдут последний приют в родной земле.
Как подчеркивает посольство, подводная лодка "Сом" была спущена на воду в 1904 году. Она является одной из старейших сохранившихся субмарин и имеет высокую ценность для мирового технического наследия.
В июле 2018 года посольство сообщило РИА Новости, что по окончании судебных разбирательств с водолазами из Ocean X Team шведская полиция передала дипмиссии компас с подлодки. В субботу посольство рассказало, что компас был отреставрирован и выставлен в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Премьер Швеции предложил НАТО помогать Украине в наведении дронов
21 мая, 16:46
 
В миреРоссияШвецияСтокгольм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала