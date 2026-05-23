В администрации президента сделали прогноз для ЕР на выборах в Госдуму
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Выборы в Государственную думу
 
15:33 23.05.2026
В администрации президента сделали прогноз для ЕР на выборах в Госдуму

Харичев: «Единая Россия» в сентябре преодолеет планку в 50% голосов

© Фото : официальный интернет-портал Правительства Пензенской — Александр Харичев
Александр Харичев - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото : официальный интернет-портал Правительства Пензенской
Александр Харичев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года преодолеет планку в 50% голосов, считают в администрации президента.
  • Рейтинг партии, согласно социологическим опросам, составляет около 35%, и эти показатели могут варьироваться в зависимости от метода исследования.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия", согласно прогнозу, на выборах депутатов Государственной думы в сентябре преодолеет планку в 50% голосов, отметил начальник управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
В субботу в Мастерской управления "Сенеж" проходит Всероссийский электоральный экспертный форум. Основная тема выборов - предстартовые условия выборов в Госдуму РФ.
"Единая Россия" имеет порядка 35% рейтинга (согласно социологическим опросам - ред.), причем эти показатели варьируются в зависимости от того, каким методом производится исследование… Экстраполируя результаты прошлого года, мы понимаем, что 35% - это гарантированное преодоление планки в 50% (на сентябрьских выборах - ред.), но на сколько - сложно сказать", - сказал Харичев в ходе форума.
Он особо подчеркнул, что рейтинги партий еще будут меняться, особенно в активные фазы избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, а представленные им прогнозы основаны на майских исследованиях АЦ ВЦИОМ и ФОМ.
"Что касается КПРФ, мы считаем, что у них достаточно мобилизованный электорат и коммунисты очень организовано ходят на выборы, их 12%, на наш взгляд, превратятся где-то в 14-15%", - отметил Харичев.
Кроме того, по его словам, если бы выборы в Госдуму были в ближайшие выходные, ЛДПР набрала бы 12-13% голосов избирателей, партия "Новые люди" - 8-9%, а "Справедливая Россия" преодолела бы барьер в 5%.
"Впереди еще несколько месяцев, впереди еще активные фазы избирательной кампании, поэтому результаты могут сильно отличаться от того, что мы видим сегодня", - добавил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
