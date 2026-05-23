В администрации президента сделали прогноз для ЕР на выборах в Госдуму

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия", согласно прогнозу, на выборах депутатов Государственной думы в сентябре преодолеет планку в 50% голосов, отметил начальник управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
"Единая Россия" имеет порядка 35% рейтинга (согласно социологическим опросам - ред.), причем эти показатели варьируются в зависимости от того, каким методом производится исследование… Экстраполируя результаты прошлого года, мы понимаем, что 35% - это гарантированное преодоление планки в 50% (на сентябрьских выборах - ред.), но на сколько - сложно сказать", - сказал Харичев в ходе форума.
"Что касается КПРФ, мы считаем, что у них достаточно мобилизованный электорат и коммунисты очень организовано ходят на выборы, их 12%, на наш взгляд, превратятся где-то в 14-15%", - отметил Харичев.
Кроме того, по его словам, если бы выборы в Госдуму были в ближайшие выходные, ЛДПР набрала бы 12-13% голосов избирателей, партия "Новые люди" - 8-9%, а "Справедливая Россия" преодолела бы барьер в 5%.
"Впереди еще несколько месяцев, впереди еще активные фазы избирательной кампании, поэтому результаты могут сильно отличаться от того, что мы видим сегодня", - добавил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.