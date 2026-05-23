Россия открыта к переговорам с Украиной, заявили в МИД

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российская сторона открыта к переговорам с украинской стороной, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Россия всегда была и остается открытой к переговорам", - сказал он, высказываясь по данной теме.
"Наша позиция хорошо известна и неизменна", - подчеркнул Полищук.