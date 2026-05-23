06:05 23.05.2026 (обновлено: 15:39 23.05.2026)
В России приостановили продажу нескольких алкогольных напитков из Армении

Роспотребнадзор приостановил реализацию некачественного алкоголя из Армении

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Цех розлива коньяка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор приостановил продажу некачественной алкогольной продукции из Армении.
  • Нарушения выявили у красного полусладкого вина "Гетап Вернашен" и белого сухого "Веди Алко" Харджи, Т3 "Легенды Arni".
  • Среди крепких напитков несоответствия обнаружили у "Армянского коньяка 5 звезд" и коньяка "КВ" семилетний "Шахназарян ХО".
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении, рассказали в пресс-службе ведомства.
«
"В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении", — говорится в сообщении.
Речь идет о товарах от "Веди-алко", "Абовянского коньячного завода" и "Винно-коньячного дома "Шахназарян".
В регуляторе уточнили, что нарушения выявили в составе красного полусладкого вина "Гетап Вернашен" и белого сухого "Веди Алко" Харджи, Т3 "Легенды Arni".
Среди крепких напитков несоответствия обнаружили у "Армянского коньяка 5 звезд", а также у коньяка "КВ" семилетний "Шахназарян ХО".
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Роспотребнадзор приостановил ввоз армянской минеральной воды "Джермук"
22 мая, 18:18
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Армения
 
 
