В России приостановили продажу нескольких алкогольных напитков из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор приостановил продажу некачественной алкогольной продукции из Армении.
- Нарушения выявили у красного полусладкого вина "Гетап Вернашен" и белого сухого "Веди Алко" Харджи, Т3 "Легенды Arni".
- Среди крепких напитков несоответствия обнаружили у "Армянского коньяка 5 звезд" и коньяка "КВ" семилетний "Шахназарян ХО".
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении, рассказали в пресс-службе ведомства.
«
"В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции из Армении", — говорится в сообщении.
Речь идет о товарах от "Веди-алко", "Абовянского коньячного завода" и "Винно-коньячного дома "Шахназарян".
В регуляторе уточнили, что нарушения выявили в составе красного полусладкого вина "Гетап Вернашен" и белого сухого "Веди Алко" Харджи, Т3 "Легенды Arni".
Среди крепких напитков несоответствия обнаружили у "Армянского коньяка 5 звезд", а также у коньяка "КВ" семилетний "Шахназарян ХО".