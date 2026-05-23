"Радио Судного дня" передало два сигнала за день - РИА Новости, 23.05.2026
20:15 23.05.2026
"Радио Судного дня" передало два сигнала за день

"Радиостанция Судного дня" передала сигналы "Сказопат" и "Снопотюль"

Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала сигналы в субботу.
  • Сообщения "Сказопат" и "Снопотюль" зафиксировали в 18.23 мск.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сообщения "Сказопат" и "Снопотюль" прозвучали в субботу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сигналы "Сказопат" и "Снопотюль" зафиксировали в 18.23 мск, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
