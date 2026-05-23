04:33 23.05.2026 (обновлено: 05:22 23.05.2026)
Россияне стали чаще искать работу бурильщиками на вахте

  • Число кандидатов на должность бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, за год выросло в 2,2 раза.
  • Средние зарплатные ожидания бурильщиков, готовых к вахтовому формату, выросли на 20% и достигли 198 400 рублей в месяц.
  • Лидером по динамике числа резюме бурильщиков с готовностью к вахте стал Приволжский федеральный округ, где количество таких резюме выросло в 2 раза.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число кандидатов на должность бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, за год выросло в 2,2 раза, рассказал РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.
"Можно отметить рост интереса к вахтовой занятости среди специалистов рабочих профессий. В целом по России число резюме бурильщиков, готовых к вахтовому формату работы, увеличилось в 2,2 раза (+122%) год к году, а средние зарплатные ожидания таких кандидатов выросли на 20% и достигли 198 400 рублей в месяц", - сказал он.
Ранее в "Авито Работе" выяснили, что зарплатные предложения бурильщиков выросли за зиму 2025-2026 года сильнее всего в нефтегазовой отрасли - на 60%, до 200 тысяч рублей.
Лидером среди федеральных округов по динамике числа резюме бурильщиков с готовностью к вахте стал Приволжский, там количество таких резюме выросло в 2 раза, а средние зарплатные ожидания составили 163 533 рубля в месяц.
На втором месте - Сибирский федеральный округ, где рост числа резюме достиг 74%, а зарплатные ожидания выросли до 220 317 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ: количество резюме с упоминанием вахтового графика здесь увеличилось на 50%, а средние зарплатные ожидания составили 212 245 рублей в месяц.
"Рост числа кандидатов, готовых к переезду и вахтовой занятости, во многом объясняется сохраняющимся высоким уровнем заработных плат в нефтегазовой отрасли, а также расширением географии проектов и спросом на специалистов в удаленных производственных регионах. Для многих соискателей вахтовый формат остается возможностью получить более высокий доход и стабильную занятость вне зависимости от региона проживания", - добавил Губанов.
