14:29 23.05.2026 (обновлено: 16:59 23.05.2026)
ПВО сбила 42 украинских БПЛА над российскими регионами за пять часов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за пять часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать третьего мая текущего года в период с 9.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Пермского края и Республики Крым", - говорится в сообщении.
