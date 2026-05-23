Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Тульской областью.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два вражеских БПЛА над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено два украинских беспилотника. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
