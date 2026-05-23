Правила для отпускника: что нужно знать перед турпоездкой в летние каникулы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Перед тем как отправиться в летний отпуск, стоит учесть несколько недавно принятых изменений в законы и правила. Они касаются визовых норм, способов провоза пауэрбанков, перечня документов для пересечения границы и видов оплаты покупок. Важные новации для путешественников — в материале РИА Новости.

Как провозить пауэрбанки

Минтранс на днях опубликовал новые правила провоза пауэрбанков в самолете. Чуть ранее об измененных нормах пассажирам сообщили "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 и Smartavia.

Причина — высокий риск возгорания литиевых батарей в устройствах.

Заряжать их во время полета теперь запрещено, а к упаковке аккумуляторов необходимо относиться особенно внимательно, сообщили в министерстве.

Кроме того, аппарат должен находиться в доступном месте под контролем пассажира. Провоз в багаже запрещен — внешние аккумуляторы обязательно брать в ручную кладь.

Также регулируется емкость пауэрбанков, которые разрешено брать в самолет. Так, аккумуляторы до 100 Ватт-час можно провозить беспрепятственно, провоз батарей от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

Вьетнам запустил цифровую карту прибытия

С 15 апреля 2026-го Вьетнам ввел цифровую карту прибытия для иностранных путешественников. Пока только для тех, кто въезжает в страну через международный аэропорт Таншоннят в Хошимине.

Вслед за Индией, Китаем, Южной Кореей и Индонезией Вьетнам оцифровывает часть процедур въезда: теперь подать личные данные необходимо заранее через официальный портал prearrival.immigration.gov.vn. Это требование распространяется на всех иностранцев, независимо от наличия визы. Исключение сделаны для граждан Вьетнама с национальными паспортами и транзитных пассажиров, не проходящих паспортный контроль.

Теперь путешественники обязаны заполнить карту, вписав туда личную информацию, и получить QR-код. Его следует предъявить на пограничном контроле в аэропорту.

Цифровая форма прибытия заполняется за 72 часа до прибытия или позже, но до прилета в страну.

В АТОР предполагают , что в будущем получать цифровую карту придется и при пересечении границы по морю или земле, функционал системы позволяет это сделать уже сейчас. Власти объясняют новацию необходимостью более эффективно управлять пассажиропотоком и сокращением очереди в самом загруженном аэропорту государства.

"Процедура заполнения несложная, занимает минут десять. Внести данные нужно не только на взрослых путешественников, но и на детей", — пояснили в АТОР.

Сейчас россияне могут находиться во Вьетнаме без визы 45 дней. Из Москвы в Хошимин летает "Аэрофлот".

В Абхазию — по свидетельству о рождении

Детям до 14 лет вновь разрешили выезд из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Норма, правда, носит временный характер — до конца 2027 года.

Важное условие: в свидетельстве ребенка обязательно должен быть проставлен красный штамп о гражданстве России.

Ранее российская сторона настаивала на том, что с 20 января 2026 года дети до 14 лет должны пересекать границу по собственному загранпаспорту.

Из Москвы в Питер — по биометрии

С 1 июня между Москвой и Санкт-Петербургом можно будет летать по биометрии.

Правительство России утвердило эксперимент по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для ускоренного прохождения предполетного контроля в аэропортах. Первыми опробуют систему пассажиры Шереметьево и Пулково.

С помощью биометрии можно будет проходить регистрацию на рейс и посадку без предъявления паспорта.

В тестовом режиме система будет работать до 1 апреля 2027-го. Затем власти подготовят рекомендации о расширении практики на другие аэропорты.

Важно: возможность летать с паспортом сохранится. Причем на время тестирования системы его рекомендуется иметь при себе — на всякий случай.

Чтобы участвовать в эксперименте, пассажирам нужно разместить свои данные в единой биометрической системе, завершить процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и там же дать согласие на обработку персональных данных.

Еще про биометрию: в начале апреля в пилотном режиме заработал сервис посадки в поезд без паспорта. Воспользоваться им можно на маршрутах из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.

В Турции можно платить рублями

Для российских туристов оплата за рубежом покупок в магазинах, лекарств в аптеках, расчет в ресторанах уже несколько лет дело непростое. Карты большинства международных платежных систем, выданных в России, не годятся. Пластик "Мир" принимают не везде, а выданный за рубежом есть далеко не у всех гостей.

В 2026-м в Турции можно оплатить покупки по СБП в приложении любого отечественного банка, сообщает АТОР. Не везде, но во многих местах. Таких точек — аптек, магазинов, салонов оптики, баров, ресторанов — очень много: на курортах Антальи их более 800, на Эгейском побережье — около 80, более 240 — в Стамбуле, есть они в Каппадокии, Мерсине, Адане, Анкаре. Места, где можно платить рублями через СБП, помечены наклейками с логотипом системы.

Оплата проходит по QR-коду. Покупатель сообщает, что заплатит по СБП, продавец вводит в своем приложении название и цену товара, после чего формирует QR-код. Турист сканирует его смартфоном, переходит по ссылке на оплату СБП, видит сумму к оплате в рублях, выбирает банковское приложение и подтверждает покупку. Средства зачисляются продавцу в турецких лирах.

То есть процесс оплаты примерно такой же, как при оплате СБП в России, и занимает несколько десятков секунд.

Срок безвиза в Таиланде будет сокращен

Ряд стран принял решение изменить правила въезда для россиян.

Так, власти Таиланда планируют сократить с 60 до 30 дней период, который граждане 93 стран, в том числе и россияне, могут находиться в стране без визы.

Решение уже одобрено кабинетом министров, но дату вступления в силу новых правил пока не определили. Сначала критерии должна рассмотреть визовая комиссия, после чего изменения опубликуют в Royal Gazette — госвестнике Таиланда, где печатают законы и нормативные акты.

Двухмесячный период пребывания без разрешения на въезд был введен в 2024-м как временная мера для стимулирования турпотока, напоминают в АТОР.

Считается, что уменьшение срока будет препятствовать ведению незаконной трудовой деятельности иностранцами (обычно так поступают "зимовщики", приезжающие на несколько месяцев) на территории королевства.

Безвиз с Саудовской Аравией

Саудовская Аравия с 11 мая отменила визы для россиян. Теперь обладатели любых типов паспортов имеют право свободно ездить в королевство с туристическими целями на срок до 90 дней.

Граждане Саудовской Аравии также могут совершать аналогичные визиты в Россию без разрешения на въезд — по загранпаспорту. Россия планирует принять до конца года 200 тысяч туристов из королевства.

Важно: с марта 2026-го действуют рекомендации россиянам от МИД и Минэкономразвития воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока — Оман, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию из-за конфликта вокруг Ирана.

На практике это означает, что туроператоры не продают путевки российским путешественникам, хотя могут помочь с приобретением авиабилетов и забронировать отель. Но готовый тур купить пока нельзя.

Китай продлил безвиз для россиян

КНР продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027-го, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Граждане с обычными загранпаспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней, чтобы путешествовать, для деловых поездок, посещения родственников, друзей или транзита.