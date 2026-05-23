Росимущество проводит отбор организатора приватизации 23,76% "Аэрофлота"

Краткий пересказ от РИА ИИ Росимущество проводит отбор организатора для приватизации 23,76% акций «Аэрофлота».

Заявки на проведение приватизации принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года.

Организатор приватизации должен будет провести оценку рыночной стоимости акций и подписать договор купли-продажи с покупателями.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76%, говорится в сообщении ведомства.

"Отбор юридического лица проводится для организации от имени Российской Федерации продажи 23,76% акций ПАО " Аэрофлот " из числа юридических лиц, включенных в Перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1874‐р, обладающего опытом размещения акций на фондовом рынке", - сказано в сообщении.

Заявки организаций на проведение приватизации принимаются с 22 мая по 8 июня 2026 года, отмечается на сайте Росимущества . Документы принимаются по адресу: город Москва , Никольский переулок, д. 9, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.

"Дата и место вскрытия конвертов с заявками: 9 июня 2026 года по адресу: город Москва, Никольский переулок, дом 9", - указано в сообщении.

Организатор приватизации должен будет подписать агентский договор с Росимуществом, обеспечить проведение оценки рыночной стоимости 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" и впоследствии подписать от имени Российской Федерации договор купли-продажи с покупателями 23,76 % акций ПАО "Аэрофлот".