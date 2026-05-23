07:30 23.05.2026 (обновлено: 16:17 23.05.2026)
Карнавал с Биланом: в Москве прошла XV Русская музыкальная премия РУ.ТВ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На ВТБ Арене состоялась Русская музыкальная премия телеканала РУ.ТВ. Событие стало кульминацией двойного юбилея: 15-летия самой Премии и 20-летия телеканала. В этом году шоу было посвящено теме единства народов страны, а дресс-кодом стал "культурный код России". О победителях и подробностях церемонии — в фотоленте РИА Новости.
В юбилейный год телеканал РУ.ТВ выступил проводником русского культурного кода, превратив церемонию в грандиозный манифест дружбы народов. Наследие страны — от балета и литературы до космоса и народных промыслов — ожило в декорациях, сценических номерах и костюмах гостей.

Центральным визуальным элементом сцены стала русская матрешка, только музыкальная — в наушниках.

XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ на ВТБ Арене в Москве

Одной из первых на сцену вышла Zivert (Юлия Зиверт). В ее номере, кажется, было все: от пушистых неоновых шляп до фаер-шоу и, конечно, узнаваемого мотива хита "Эгоистка".

Кстати, поп-звезда стала обладательницей сразу двух наград Премии в номинациях: "Лучшая коллаборация" (разделила ее с рэпером ICEGERGERT) и "Лучшее сольное концертное шоу" за "Где-то в ретро".

Вели юбилейную церемонию награждения сразу три пары звездных ведущих.

Первыми общались с залом и объявляли лауреатов Филипп Киркоров и Елена Север, эстафету приняли Ида Галич и Иосиф Пригожин. Для знаменитого продюсера такой опыт стал дебютным.

Завершали вечер Клава Кока и Артур Пирожков.

Параллельно многие ведущие успевали выступать с номерами и забирать награды.

Клава Кока стала лауреатом за "Лучший видеоклип", Артур Пирожков получил знаменитый самовар РУ.ТВ за "Лучшее танцевальное видео", а затем спел и станцевал на сцене с Юрием Киселевым. Филиппа Киркорова назвали "Легендой РУ.ТВ".

На премии также представили специальные номинации: "Музыка добра", "Перезагрузка", "Откровение года" и "Голос поколения". В последней первенство одержала Валя Карнавал.

В номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница" победу одержали Дима Билан и Мари Краймбрери.

Дима Билан также выступил с несколькими номерами, один из которых был на песню "Гладиатор". Для этого в центре арены установили настоящий каток, а на льду танцевал Александр Плющенко.

Это стало отсылкой к победному выступлению певца на конкурсе "Евровидение-2008", когда вместе с исполнителем почти на таком же льду, установленном на сцене, катался олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Участница Artik & Asti певица Севиль поддержала дресс-код, забирая награду за "Лучшую группу" в элегантном кокошнике.

Одним из самых обсуждаемых выходов на дорожку стало появление певицы Алсу с чак-чаком в руках.

Артистка вынесла национальное блюдо Татарстана в элегантном бархатном платье, украшенном золотой вышивкой, подчеркнув свои этнические корни.

И как же без русских красавиц. Татьяна Куртукова выбрала для выхода женственное платье-бюстье, напоминающее образ "Царевны-лебедь".

На сцене артистка тоже устроила перфоманс. Она исполнила композицию "Алешенька" с казаками, тем самым познакомив зрителей с самобытным искусством юга России.

Актриса Настасья Самбурская внешне напоминала древнерусскую княгиню. Знаменитая актриса выбрала для выхода по-настоящему "царский образ" от Дома моды Вячеслава Зайцева. Дополнением к костюму стали массивные украшения и, конечно, коса.

ШоубизКультураКультура-ВажноеЗнаменитостиМоскваРоссияДима Билан (Виктор Белан)Филипп КиркоровКлава КоказвездыФото
 
 
