Карнавал с Биланом: в Москве прошла XV Русская музыкальная премия РУ.ТВ

В юбилейный год телеканал РУ.ТВ выступил проводником русского культурного кода, превратив церемонию в грандиозный манифест дружбы народов. Наследие страны — от балета и литературы до космоса и народных промыслов — ожило в декорациях, сценических номерах и костюмах гостей.
Центральным визуальным элементом сцены стала русская матрешка, только музыкальная — в наушниках.
В юбилейный год телеканал РУ.ТВ выступил проводником русского культурного кода, превратив церемонию в грандиозный манифест дружбы народов. Наследие страны — от балета и литературы до космоса и народных промыслов — ожило в декорациях, сценических номерах и костюмах гостей.
Центральным визуальным элементом сцены стала русская матрешка, только музыкальная — в наушниках.
Одной из первых на сцену вышла Zivert (Юлия Зиверт). В ее номере, кажется, было все: от пушистых неоновых шляп до фаер-шоу и, конечно, узнаваемого мотива хита "Эгоистка".
Кстати, поп-звезда стала обладательницей сразу двух наград Премии в номинациях: "Лучшая коллаборация" (разделила ее с рэпером ICEGERGERT) и "Лучшее сольное концертное шоу" за "Где-то в ретро".
Одной из первых на сцену вышла Zivert (Юлия Зиверт). В ее номере, кажется, было все: от пушистых неоновых шляп до фаер-шоу и, конечно, узнаваемого мотива хита "Эгоистка".
Кстати, поп-звезда стала обладательницей сразу двух наград Премии в номинациях: "Лучшая коллаборация" (разделила ее с рэпером ICEGERGERT) и "Лучшее сольное концертное шоу" за "Где-то в ретро".
Вели юбилейную церемонию награждения сразу три пары звездных ведущих.
Первыми общались с залом и объявляли лауреатов Филипп Киркоров и Елена Север, эстафету приняли Ида Галич и Иосиф Пригожин. Для знаменитого продюсера такой опыт стал дебютным.
Завершали вечер Клава Кока и Артур Пирожков.
Параллельно многие ведущие успевали выступать с номерами и забирать награды.
Вели юбилейную церемонию награждения сразу три пары звездных ведущих.
Первыми общались с залом и объявляли лауреатов Филипп Киркоров и Елена Север, эстафету приняли Ида Галич и Иосиф Пригожин. Для знаменитого продюсера такой опыт стал дебютным.
Завершали вечер Клава Кока и Артур Пирожков.
Параллельно многие ведущие успевали выступать с номерами и забирать награды.
Клава Кока стала лауреатом за "Лучший видеоклип", Артур Пирожков получил знаменитый самовар РУ.ТВ за "Лучшее танцевальное видео", а затем спел и станцевал на сцене с Юрием Киселевым. Филиппа Киркорова назвали "Легендой РУ.ТВ".
Клава Кока стала лауреатом за "Лучший видеоклип", Артур Пирожков получил знаменитый самовар РУ.ТВ за "Лучшее танцевальное видео", а затем спел и станцевал на сцене с Юрием Киселевым. Филиппа Киркорова назвали "Легендой РУ.ТВ".
На премии также представили специальные номинации: "Музыка добра", "Перезагрузка", "Откровение года" и "Голос поколения". В последней первенство одержала Валя Карнавал.
На премии также представили специальные номинации: "Музыка добра", "Перезагрузка", "Откровение года" и "Голос поколения". В последней первенство одержала Валя Карнавал.
В номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница" победу одержали Дима Билан и Мари Краймбрери.
В номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница" победу одержали Дима Билан и Мари Краймбрери.
Дима Билан также выступил с несколькими номерами, один из которых был на песню "Гладиатор". Для этого в центре арены установили настоящий каток, а на льду танцевал Александр Плющенко.
Это стало отсылкой к победному выступлению певца на конкурсе "Евровидение-2008", когда вместе с исполнителем почти на таком же льду, установленном на сцене, катался олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Дима Билан также выступил с несколькими номерами, один из которых был на песню "Гладиатор". Для этого в центре арены установили настоящий каток, а на льду танцевал Александр Плющенко.
Это стало отсылкой к победному выступлению певца на конкурсе "Евровидение-2008", когда вместе с исполнителем почти на таком же льду, установленном на сцене, катался олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Участница Artik & Asti певица Севиль поддержала дресс-код, забирая награду за "Лучшую группу" в элегантном кокошнике.
Участница Artik & Asti певица Севиль поддержала дресс-код, забирая награду за "Лучшую группу" в элегантном кокошнике.
Одним из самых обсуждаемых выходов на дорожку стало появление певицы Алсу с чак-чаком в руках.
Артистка вынесла национальное блюдо Татарстана в элегантном бархатном платье, украшенном золотой вышивкой, подчеркнув свои этнические корни.
Одним из самых обсуждаемых выходов на дорожку стало появление певицы Алсу с чак-чаком в руках.
Артистка вынесла национальное блюдо Татарстана в элегантном бархатном платье, украшенном золотой вышивкой, подчеркнув свои этнические корни.
И как же без русских красавиц. Татьяна Куртукова выбрала для выхода женственное платье-бюстье, напоминающее образ "Царевны-лебедь".
На сцене артистка тоже устроила перфоманс. Она исполнила композицию "Алешенька" с казаками, тем самым познакомив зрителей с самобытным искусством юга России.
И как же без русских красавиц. Татьяна Куртукова выбрала для выхода женственное платье-бюстье, напоминающее образ "Царевны-лебедь".
На сцене артистка тоже устроила перфоманс. Она исполнила композицию "Алешенька" с казаками, тем самым познакомив зрителей с самобытным искусством юга России.
Актриса Настасья Самбурская внешне напоминала древнерусскую княгиню. Знаменитая актриса выбрала для выхода по-настоящему "царский образ" от Дома моды Вячеслава Зайцева. Дополнением к костюму стали массивные украшения и, конечно, коса.
Актриса Настасья Самбурская внешне напоминала древнерусскую княгиню. Знаменитая актриса выбрала для выхода по-настоящему "царский образ" от Дома моды Вячеслава Зайцева. Дополнением к костюму стали массивные украшения и, конечно, коса.