Священник рассказал, как верующему правильно перекреститься

В 3–4 веках христиане осеняли себя крестным знамением иначе, чем сейчас: православные христиане осеняли только свой лоб.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Верующие, молясь и осеняя себя крестным знамением, должны делать это уважительно по отношению к кресту Спасителя, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов

"Когда мы во время молитвы изображаем на себе крест - от головы к животу и с правого плеча на левое, прежде всего мы должны делать это уважительно и благоговейно по отношению к кресту Иисуса Христа . Это проявление нашей веры и декларация принадлежности к христианскому сообществу", - сказал священник.

Он отметил, что достоверно известно, что уже рубеже 3-4 веков христиане осеняли себя крестным знамением для демонстрации своей принадлежности к Церкви Христовой.