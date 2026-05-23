Правительство утвердило порядок использования символики Красного Креста

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство России определило порядок использования названия и эмблемы Красного Креста, в мирное время их могут использовать медорганизации, медицинские подразделения Вооруженных сил и правоохранительных органов РФ, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.

РКК для обозначения своей деятельности может использовать собственные наименование и эмблему, а также наименование и эмблему Красного Креста, которые подлежат защите и используются в соответствии с Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним.

Согласно правилам, в мирное время наименования и эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца могут использоваться для обозначения медицинских организаций, участвующих в реализации программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи, а также их транспорта, предназначенного в том числе для медицинской эвакуации.

Также в мирное время наименования и эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца могут использовать медицинские организации и подразделения российских правоохранительных органов, медицинские или военно-медицинские подразделения Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Это в том числе медицинские пункты, корабельные медслужбы, медицинские взводы и роты, медицинские отряды специального назначения, госпитальные суда, мобильные медицинские группы. Указанные наименования и эмблемы могут использоваться и для обозначения их транспортных средств, предназначенных для оказания медпомощи и медицинской эвакуации.

Другие органы и организации могут использовать эмблемы и наименования исключительно по разрешению Российского Красного Креста, отмечено в документе. Международный Комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца используют эмблемы в соответствии с Женевскими конвенциями и своими уставами.