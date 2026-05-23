В Иркутске локализовали пожар в научном институте

08:41 23.05.2026 (обновлено: 10:03 23.05.2026)
В центре Иркутска локализовали пожар в научном институте

© Фото : МЧС Иркутской области/MAXПожар в здании научно-исследовательского института в Иркутске. 23 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Иркутска произошло задымление в четырехэтажном здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов.
  • Пожар был локализован, погибших и пострадавших нет.
ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Пожар в НИИ в центре Иркутска локализован, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Информация о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания НИИ благородных и редких металлов и алмазов в центре Иркутска поступила в экстренные службы в 10.58 (05.58 мск). К месту были направлены 33 сотрудника МЧС России, 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара - 700 квадратных метров. На момент их прибытия горение происходило в одном из кабинетов. Погибших и пострадавших нет.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
ПроисшествияИркутскИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
