В Иркутске локализовали пожар в научном институте

ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Пожар в НИИ в центре Иркутска локализован, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Информация о задымлении на последнем этаже четырехэтажного здания НИИ благородных и редких металлов и алмазов в центре Иркутска поступила в экстренные службы в 10.58 (05.58 мск). К месту были направлены 33 сотрудника МЧС России, 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара - 700 квадратных метров. На момент их прибытия горение происходило в одном из кабинетов. Погибших и пострадавших нет.
"Пожар локализован", - говорится в сообщении.
