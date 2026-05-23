В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пожар на территории нефтебазы произошел в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

В оперштабе уточнили, что пострадавших нет, загорелись несколько технических и административных зданий, также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала.