Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе.
- Загорелись несколько технических и административных зданий.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пожар на территории нефтебазы произошел в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.
"В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В оперштабе уточнили, что пострадавших нет, загорелись несколько технических и административных зданий, также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала.
