Премьер Словакии поддержал идею о посреднике для переговоров ЕС и России

“У меня вчера были делегаты из Германии… Они спросили мое мнение о том, почему президент (РФ Владимир) Путин назвал имя (экс-канцлера Герхарда) Шредера как возможного переговорщика по украинско-российским отношениям. У меня есть свой ответ на это, я сказал, что это хорошая идея. Шредер — бывший немецкий канцлер, я поддерживаю его, потому что Запад должен начать говорить с Россией”, - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в субботу.