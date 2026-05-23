Премьер Словакии поддержал идею о посреднике для переговоров ЕС и России

БРАТИСЛАВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает идею с посредником для начала переговоров между Европейским союзом и Россией.
“У меня вчера были делегаты из Германии… Они спросили мое мнение о том, почему президент (РФ Владимир) Путин назвал имя (экс-канцлера Герхарда) Шредера как возможного переговорщика по украинско-российским отношениям. У меня есть свой ответ на это, я сказал, что это хорошая идея. Шредер — бывший немецкий канцлер, я поддерживаю его, потому что Запад должен начать говорить с Россией”, - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в субботу.
Президент России Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с ЕС, признался, что лично для него предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.