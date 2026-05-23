В ОП предложили ввести пособие по уходу за внуками

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил выплачивать бабушкам и дедушкам пособие по уходу за ребенком.

Размер пособия должен быть равен средней зарплате по региону, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать.

Такая мера поддержки может способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и развитию межпоколенческого взаимодействия.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере средней зарплаты по региону, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб.

"Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону", - сказал Гриб

Он отметил, что такая мера поддержки может способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и развитию межпоколенческого взаимодействия.