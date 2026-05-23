В ОП предложили ввести пособие по уходу за внуками - РИА Новости, 23.05.2026
03:46 23.05.2026
В ОП предложили ввести пособие по уходу за внуками

  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил выплачивать бабушкам и дедушкам пособие по уходу за ребенком.
  • Размер пособия должен быть равен средней зарплате по региону, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать.
  • Такая мера поддержки может способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и развитию межпоколенческого взаимодействия.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бабушкам и дедушкам нужно выплачивать пособие по уходу за ребенком в размере средней зарплаты по региону, если родители не уходят в декретный отпуск и продолжают работать, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб.
"Считаю, что в случае, если мама или папа не уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком, то необходимо предусмотреть выплаты бабушкам или дедушкам в размере средней заработной платы по региону", - сказал Гриб.
Бабушкам Кировской области будут платить "зарплату" за уход за внуками
Бабушкам Кировской области будут платить "зарплату" за уход за внуками
Он отметил, что такая мера поддержки может способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и развитию межпоколенческого взаимодействия.
"Это поможет и родителям, и старшему поколению в воспитании внуков, если родители по тем или иным причинам выбирают работу", - сказал Гриб.
В Общественной палате предложили ввести "совместный декрет"
В Общественной палате предложили ввести "совместный декрет"
28 января, 12:27
 
