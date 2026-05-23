В Польше возмутились поведением украинца, въехавшего на машине в заповедник

Украинец похвастался в TikTok тем, что подъехал на своем автомобиле Corvette прямо к горному озеру, получив лишь небольшой штраф. Как убедился корреспондент РИА Новости, такое поведение и недостаточно жесткая реакция властей вызвали волну негативных комментариев в местных социальных сетях и СМИ.

Нарушитель заявил, что пропустил знак, предупреждающий о въезде в заповедник. После негативных комментариев он извинился перед поляками за свое поведение. "Возможно, эта уникальная фотография стоила этих 100 злотых, но если бы я мог повернуть время вспять, я бы предпочел идти пешком, потому что понимаю, насколько плохо было ехать там и как сильно я мог бы кого-нибудь покалечить", — подчеркнул украинец.