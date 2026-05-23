19:19 23.05.2026
В Польше возмутились поведением украинца, въехавшего на машине в заповедник

Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
  • Жители Польши возмущены, что украинский блогер Андрей Гаврилов въехал на автомобиле в заповедную зону горного озера Морске Око в Польше.
  • Дональд Туск возмутился инцидентом и призвал принять суровые меры.
  • Блогер извинился за свое поведение после негативных комментариев в социальных сетях, но многие пользователи сочли штраф в 100 злотых слишком маленьким за такое нарушение.
ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Жители Польши возмущены поведением украинского блогера Андрея Гаврилова, въехавшего на автомобиле в заповедную зону горного озера Морске Око, которое считается одной из главных жемчужин польских Татр.
Украинец похвастался в TikTok тем, что подъехал на своем автомобиле Corvette прямо к горному озеру, получив лишь небольшой штраф. Как убедился корреспондент РИА Новости, такое поведение и недостаточно жесткая реакция властей вызвали волну негативных комментариев в местных социальных сетях и СМИ.
Ситуацию прокомментировал на своей странице даже премьер-министр Польши Дональд Туск. "Поездка украинского водителя по дороге к Морске Око, естественно, вызывает возмущение. Я обратился в министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно установить все детали этого инцидента и принять суровые меры", — написал глава польского правительства в социальной сети Х.
Полиция подтвердила агентству PAP, что мужчина был остановлен полицией при выезде из парка в Паленице. Пресс-секретарь полиции Закопане Роман Вечорек заявил, что штраф за такое нарушение составляет от 20 000 (почти 5500 долларов США) до 5000 злотых (около 1400 долларов США). Он добавил, что сотрудники полиции решили наложить штраф в размере 100 злотых (27 долларов США).
Нарушитель заявил, что пропустил знак, предупреждающий о въезде в заповедник. После негативных комментариев он извинился перед поляками за свое поведение. "Возможно, эта уникальная фотография стоила этих 100 злотых, но если бы я мог повернуть время вспять, я бы предпочел идти пешком, потому что понимаю, насколько плохо было ехать там и как сильно я мог бы кого-нибудь покалечить", — подчеркнул украинец.
Однако критика была настолько сильной, что он закрыл свой профиль в социальных сетях. Многие пользователи интернета отметили, что, учитывая правонарушение, штраф для блогера смехотворно мал.
