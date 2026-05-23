СМИ: Польша расценила сокращение военного присутствия США как предательство

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Польские власти расценили решение США о сокращении своего военного присутствия в стране как предательство и нарушение обязательств, у чиновников это решение вызвало разочарование и тревогу, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского посольства в Варшаве в ее распоряжении.

"Среди эмоциональных реакций преобладает усматриваемое (в сокращении контингента - ред.) предательство, в особенности учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом надежном и преданном союзнике Америки в Европе", - цитирует издание текст депеши.

По данным газеты, польские чиновники расценили отмену отправки американских войск как нарушение обязательств со стороны Вашингтона. Согласно депеше, в Варшаве испытали разочарование, замешательство и неподдельную тревогу, а позднее, когда Трамп объявил об отправке в страну 5 тысяч военных, к этим эмоциям добавился "большой политический и психологический шок".

Посольство отмечает, что проблему усугубляет непоследовательность сообщений из Вашингтона. В частности, войска на ротационной основе с самого начала не предполагались как постоянный контингент, однако США об этом четко не заявляли. В результате поляки стали воспринимать американских военных как полупостоянный контингент, что не опровергалось Вашингтоном.