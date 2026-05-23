Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Польша расценила сокращение военного присутствия США как предательство - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 23.05.2026
СМИ: Польша расценила сокращение военного присутствия США как предательство

Politico: Польша расценила сокращение военного присутствия США как предательство

© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Американские военные и польские военнослужащие в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские власти расценили решение США о сокращении своего военного присутствия в стране как предательство и нарушение обязательств.
  • Дональд Трамп заявил о планах направить в страну дополнительные 5 тысяч американских солдат после того, как было объявлено об отмене отправки второй бронетанковой бригады.
  • В американском посольстве опасаются, что события последних дней могут привести к распространению в регионе антиамериканских настроений и подтолкнуть к отказу от американского вооружения.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Польские власти расценили решение США о сокращении своего военного присутствия в стране как предательство и нарушение обязательств, у чиновников это решение вызвало разочарование и тревогу, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского посольства в Варшаве в ее распоряжении.
Издание Defense News 13 мая сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается направить в Польшу дополнительные 5 тысяч американских солдат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
СМИ: Трамп отчитал Хегсета за решение отменить отправку сил США в Польшу
22 мая, 12:13
"Среди эмоциональных реакций преобладает усматриваемое (в сокращении контингента - ред.) предательство, в особенности учитывая неоднократные публичные высказывания президента Трампа о Польше как о самом надежном и преданном союзнике Америки в Европе", - цитирует издание текст депеши.
По данным газеты, польские чиновники расценили отмену отправки американских войск как нарушение обязательств со стороны Вашингтона. Согласно депеше, в Варшаве испытали разочарование, замешательство и неподдельную тревогу, а позднее, когда Трамп объявил об отправке в страну 5 тысяч военных, к этим эмоциям добавился "большой политический и психологический шок".
Польский политик Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Экс-премьер Польши заявил о лицемерии ЕС из-за слов Мадьяра
Вчера, 05:18
Посольство отмечает, что проблему усугубляет непоследовательность сообщений из Вашингтона. В частности, войска на ротационной основе с самого начала не предполагались как постоянный контингент, однако США об этом четко не заявляли. В результате поляки стали воспринимать американских военных как полупостоянный контингент, что не опровергалось Вашингтоном.
Посольство также опасается, что события последних дней могут привести к распространению в регионе антиамериканских настроений и подтолкнуть к отказу от американского вооружения. В депеше предлагается, среди прочего, сократить крупный контингент, размещенный на ротационной основе, но при этом обеспечить более постоянное военное присутствие в меньшем масштабе.
Флаги ЕС и Польши - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Вывод американских войск может быть выгоден Польше, заявил министр обороны
15 мая, 17:22
 
В миреСШАВашингтон (штат)ПольшаДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала