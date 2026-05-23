Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Похолодание придет в Москву в понедельник, оно достигнет пика к концу рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В понедельник стартует вторая волна похолодания, которая достигнет апогея к концу новой рабочей недели", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что в ее первый день столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем

"Он принесет в регион дожди и вернет температуру в рамки климата – днем уже плюс 18 - плюс 20", - добавил он.

По словам специалиста, во вторник в столицу продолжит поступать холодный воздух из приполярных регионов.