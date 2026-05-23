Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
17:48 23.05.2026 (обновлено: 18:12 23.05.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Москва, 23.05.2026
Москва. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Похолодание придет в Москву в понедельник и достигнет пика к концу рабочей недели.
  • В первый день похолодания столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном над Белым морем.
  • Во вторник в столицу продолжит поступать холодный воздух из приполярных регионов, и температура не превысит +14–+16 градусов.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Похолодание придет в Москву в понедельник, оно достигнет пика к концу рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В понедельник стартует вторая волна похолодания, которая достигнет апогея к концу новой рабочей недели", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в ее первый день столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем.
"Он принесет в регион дожди и вернет температуру в рамки климата – днем уже плюс 18 - плюс 20", - добавил он.
По словам специалиста, во вторник в столицу продолжит поступать холодный воздух из приполярных регионов.
"Днем вновь пройдут кратковременные дожди, а температура не превысит плюс 14 - плюс 16 градусов, что уже на 4-5 градусов ниже средних многолетних показателей", - уточнил Леус.
ОбществоМоскваБелое мореМихаил Леус
 
 
