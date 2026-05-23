Синоптик пообещал "незабудковый" июнь жителям Русской равнины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Синоптик Тишковец сообщил, что жителей Русской равнины ждёт "незабудковый" июнь.
- По его прогнозу, июнь на большей части Русской равнины будет соответствовать климатической норме или немного уступать ей.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Незабудковый" июнь ждет Русскую равнину, температура с трудом будет соответствовать норме климата, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Незабудковый" июнь ждет Русскую равнину. Холодный финал весны определит и нежаркий старт грядущего лета", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что июнь на большей части Русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата, а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса - в Москве ночная норма плюс 11,5, дневная плюс 21,7.
"На прогностической карте цветовая температурная гамма похожа на голубые незабудки. Пусть июнь будет "незабудковым", - добавил синоптик.