Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце рабочей недели

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Температура воздуха в конце рабочей недели в Москве достигнет значений середины апреля, она не превысит плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в выходные температурный тренд развернется на траекторию роста, но до конца календарной весны температура в норму так и не вернется.