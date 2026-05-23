Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце рабочей недели - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 23.05.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце рабочей недели

Леус: в Москве в конце рабочей недели погода достигнет значений середины апреля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУличный термометр
Уличный термометр - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Уличный термометр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце рабочей недели в Москве температура воздуха не превысит плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
  • В выходные температурный тренд развернется на траекторию роста, но до конца календарной весны температура в норму так и не вернется, написал Леус в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Температура воздуха в конце рабочей недели в Москве достигнет значений середины апреля, она не превысит плюс 14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В четверг и пятницу полярное вторжение достигнет апогея – плотные облака будут скрывать солнце, дожди добавят сырости, а температура виртуально отправит горожан практически в середину апреля – после полудня лишь плюс 12 - плюс 14", - написал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, в выходные температурный тренд развернется на траекторию роста, но до конца календарной весны температура в норму так и не вернется.
Специалист обслуживает кондиционеры на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Врач назвала оптимальную температуру работы кондиционера в жаркую погоду
22 мая, 04:34
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала