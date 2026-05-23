01:28 23.05.2026
Синоптик назвал регион России, где на выходных пойдет снег

Снег. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что эпицентр холодной погоды в России в выходные придется на юг Восточной Сибири.
  • В горных районах Иркутской области, Горной Шории и Тувы ожидается мокрый снег и дневная температура от 4 до 9 градусов тепла, что на 4–6 градусов ниже климатической нормы.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Эпицентр холодной погоды в России в выходные придется на юг Восточной Сибири, мокрый снег ожидается в горных районах Иркутской области, Горной Шории и Тувы, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Значит, что касается температурных аномалий, то наиболее интересные, наиболее яркие такие эпизоды, эпицентр холодной погоды - это юг Восточной Сибири. Завтра ночные температуры до минус 5", - рассказал Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что в горных районах Иркутской области, Горной Шории и Тувы мокрый снег и дневная температура - всего лишь от 4 до 9 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже положенного по климату.
